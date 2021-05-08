До конца дня водоснабжение в Самарканде восстановят полностью

Работники аварийной службы, занятые ликвидацией последствий прорыва водопровода на автомагистрали М39, сообщили, что до конца этого дня водоснабжение в Самарканде будет восстановлено полностью.





На месте ЧП задействовано 8 единиц спецтехники, включая два экскаватора, три автомашины по откачке воды, три сварочных аппарата. Кроме того, работают сотрудники ППС, областного управления "Автойул", две аварийные бригады предприятия "Самарканд сув таъминоти".

Напомним, что 6 мая 2021 года около 20:40 на 1081-м км международной автомобильной дороги М39 Алматы-Ташкент-Термез, проходящей по территории Самаркандской области, под дорогой произошел обрыв водопровода высокого давления диаметром 1200 мм. В результате произошла утечка большого количества воды, обрушился участок левой стороны дороги размером 15х6 метров.

В ту ночь под проезжей частью дороги лопнуло 4 метра трубы. Точка прорыва находится на расстоянии 15 метров от места, где поток воды обрушил часть трассы. Сварщики, рискую жизнью, производили сварку трубы изнутри, иначе пришлось бы раскопать всю дорогу, говорят представители дорожной службы. В целях безопасности работников под землей включены вентиляторы, регулярно подается кислород.

По словам инженера горводоканала, данный водопровод высокого давления обеспечивает питьевой водой 75-80-% населения города. Трубы, проложенные в 70-х годах прошлого столетия, давно изношены и требуют модернизации. Из около 800 километров магистральных труб свыше одной четверти считается непригодной. Срок эксплуатации водопроводов-30 лет. В этом году в соответствии с государственной программой будет заменено 100 километров водопроводных труб.

Зарина Хакбердиева