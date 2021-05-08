100 новеньких КамаАЗов, произведенных в Самаркандской области, переданы воинским частям в Карши

В Карши военным передали более 100 спецмашин, передает «Народное слово».

Хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев, вернувшись после госпитализации, принял участие в церемонии передачи КамАЗов воинским частям.

На проспекте Мустакиллик города Карши сегодня с раннего утра в строй выстроились свыше 100 новеньких КамаАЗов серии 4326 и 43118. Как сообщили в пресс-службе Юго-западного особого военного округа, автомобили, которые сегодня будут переданы воинским частям ЮЗОВО, произведены в Самаркандской области.





Неподалеку от спецмашин военные разбили палатки, организовали выставку средства связи, а на полевой кухне приготовили обед.