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  • 8 май 2021 9:29
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100 новеньких КамаАЗов, произведенных в Самаркандской области, переданы воинским частям в Карши

В Карши военным передали более 100 спецмашин, передает «Народное слово».

 

 

100 новеньких КамаАЗов, произведенных в Самаркандской области, переданы воинским частям в Карши

 

Хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев,  вернувшись после госпитализации, принял участие в церемонии передачи КамАЗов воинским частям.

 

100 новеньких КамаАЗов, произведенных в Самаркандской области, переданы воинским частям в Карши

 

На проспекте Мустакиллик города Карши сегодня с раннего утра в строй выстроились свыше 100 новеньких КамаАЗов серии 4326 и 43118. Как сообщили в пресс-службе Юго-западного особого военного округа, автомобили, которые сегодня будут переданы воинским частям ЮЗОВО, произведены в Самаркандской области.


Неподалеку от спецмашин военные разбили палатки, организовали выставку средства связи, а на полевой кухне приготовили обед.


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