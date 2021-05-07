Прикосновение к прошлому…





Ветераны, ветераны…

Нам счастье выпало большое-трудиться с вами.

Немелочны, немстительны Вы.

Но доброты полны и терпеливы.

Эти строки посвящены двум братьям, добровольно ушедшим на фронт в 1942 году. Старших братьев Косима и Хамида автор стихотворений Айша Абдуллаева не помнит, поскольку на тот момент ей было всего два года.

Косим-старший брат Айши Абдуллаевой-попал в пехоту. Хамид-в военное училище, где ускоренно готовили младших командиров. Училище располагалось в Мары-Туркмения. Проводить молодых солдат на фронт пришла вся семья. Статный, веселый, любознательный, добрый-именно таким запомнился образ Хамида в памяти родных. Это была последняя их встреча, Хамида они больше не видели. Он погиб в Эстонии в первом же бою в чине младшего лейтенанта. Ему было всего 16 лет.

Косиму 18. Хамиду 16 всего. И вот

Они ушли добровольно на фронт.

Два сыночка матери одной!

Бьется сердце опаленное войной…

Хамид-тот в школе младших командиров обучился

На передовую в бой он устремился.

В Эстонии погиб он в первом же бою,

Будь проклят тот, кто развязал войну…

Косим был самым старшим в семье. Хамид был младше него на два года. Разница в возрасте, по словам нашей собеседницы, не чувствовалась, они были не просто братьями, но и большими друзьями.

Старший сын семьи Абдуллаевых Косим ака прошел всю войну. Один раз был ранен. В мирное время работал инструктором в автошколе. Позже, по поручению начальства, руководил новой автошколой, открытой в Хорезме. Там обзавелся личной семьей, вместе с супругой Руяжон вырастили шестерых детей-пятерых сыновей и одну дочь. Косим ака прожил долгую и счастливую жизнь. Ветеран войны скончался в возрасте 74 лет.

Зарина Хакбердиева