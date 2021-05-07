Прикосновение к прошлому…

Ветераны, ветераны…
Нам счастье выпало большое-трудиться с вами.
Немелочны, немстительны Вы.
Но доброты полны и терпеливы.
Эти строки посвящены двум братьям, добровольно ушедшим на фронт в 1942 году. Старших братьев Косима и Хамида автор стихотворений Айша Абдуллаева не помнит, поскольку на тот момент ей было всего два года.
Косим-старший брат Айши Абдуллаевой-попал в пехоту. Хамид-в военное училище, где ускоренно готовили младших командиров. Училище располагалось в Мары-Туркмения. Проводить молодых солдат на фронт пришла вся семья. Статный, веселый, любознательный, добрый-именно таким запомнился образ Хамида в памяти родных. Это была последняя их встреча, Хамида они больше не видели. Он погиб в Эстонии в первом же бою в чине младшего лейтенанта. Ему было всего 16 лет.
Косиму 18. Хамиду 16 всего. И вот
Они ушли добровольно на фронт.
Два сыночка матери одной!
Бьется сердце опаленное войной…
Хамид-тот в школе младших командиров обучился
На передовую в бой он устремился.
В Эстонии погиб он в первом же бою,
Будь проклят тот, кто развязал войну…
Косим был самым старшим в семье. Хамид был младше него на два года. Разница в возрасте, по словам нашей собеседницы, не чувствовалась, они были не просто братьями, но и большими друзьями.
Старший сын семьи Абдуллаевых Косим ака прошел всю войну. Один раз был ранен. В мирное время работал инструктором в автошколе. Позже, по поручению начальства, руководил новой автошколой, открытой в Хорезме. Там обзавелся личной семьей, вместе с супругой Руяжон вырастили шестерых детей-пятерых сыновей и одну дочь. Косим ака прожил долгую и счастливую жизнь. Ветеран войны скончался в возрасте 74 лет.
Зарина Хакбердиева