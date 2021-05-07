Поделки руками воспитанников

Образцы столярного дела, гончарства, швейного мастерства, декоративных украшений и других были представлены на благотворительной акции в специализированной коррекционной школе 8-го типа для детей с ограниченными умственными способностями. Ярмарка детских поделок прошла в рамках месячника технологии и была приурочена к приближающемуся Дню памяти и почестей.

В работе акции приняли участие представители городского хокимията, областного управления народного образования, педагоги и воспитанники спецшколы. Задача школы научить не только читать, писать, считать, но и привить трудовые навыки. По словам инициаторов, трудовое обучение и труд облагораживают человека. Целью проведения подобных ярмарок, как отмечали выступающие, является демонстрация творческих способностей детей путем создания детских поделок.

В специализированной школе трудовому обучению уделяется особое внимание. Ученики проходят урок технологии по 14 часов в неделю. Детей обучают навыкам парикмахерского искусства, кулинарии, швейного, столярного, и гончарного дел. Кроме того, в учебной программе внимание также уделено профориентации, оздоровлению и подготовке к самостоятельной жизни вне школы.

Зарина Хакбердиева