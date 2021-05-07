Центры работы «махаллабай» создадут в хокимиятах Самаркандской области

С 1 июня в структуре хокимиятов районов и городов Самаркандской области в порядке эксперимента будет внедрена система работы «махаллабай». Постановление об этом 6 мая подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Документ направлен на «финансовую поддержку предпринимательских инициатив, направленных на увеличение доходов населения, поднятие на новый уровень механизмов обеспечения занятости граждан доходным трудом, оказание содействия в реализации предпринимательских инициатив молодежи и женщин, дальнейшее приближение органов управления на местах к населению».

Согласно постановлению, хокимияты учредят центры работы «махаллабай» в форме государственных учреждений. С 1 июня такие центры появятся в Пастдаргомском, Ургутском и Булунгурском районах, а в остальных районах и городах области — до 1 августа.

Их деятельность будут координировать первые заместители хокимов районов и городов по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности. В этой работе они будут взаимодействовать с заместителями председателей сходов граждан махаллей по вопросам предпринимательства и приусадебных земель.

В список задач центров включены сокращение бедности путём обеспечения занятости и создания постоянных источников дохода населения, развитие предпринимательства, помощь в получении кредитов и субсидий, обучение профессиям, решение проблем, связанных с инфраструктурой махалли, а также работа с гражданами, заинтересованными в работе и повышении квалификации за рубежом.

Штатные единицы в новых центрах будут сформированы за счёт сокращения инспекторов по трудоустройству центров содействия занятости. За каждым инспектором по работе «махаллабай» будет закреплено по три махалли района или города.

По результатам эксперимента c 1 января 2022 года он может быть распространён на другие регионы страны, пишет gazeta.uz.