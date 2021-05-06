В МВД опровергли информацию о давлении на самаркандского гида, появившегося в видео известного российского блогера Петра Ловыгина.

Напомним, что российский блогер в канале "Планетка" на Youtube разместил видео со своим путешествием в Самарканд. Одной из ярких звезд этого видео стал узбекистанец Алишер, который выступил гидом Ловыгина.

Российская публика была просто восхищена непосредственностью Алишера, который поразил всех своим колоритом. Однако позже сам Ловыгин в своем новом видео из Бухары сообщил, что правоохранительные органы стали "прессовать" узбекистанца за его смелые высказывания, речь шла, об аресте на 15 суток.

Вот как эту ситуацию прокомментировали в МВД.

"Распространившаяся в социальных сетях информация о самаркандском гиде по имени "Алишер" не соответствует действительности", – отметил пресс-секретарь министра внутренних дел Шохрух Гиясов.

Как оказалось, Алишер работает без лицензии. Сотрудники Управления по обеспечению безопасного туризма УВД Самаркандской области просто побеседовали с Алишером и дали свои рекомендации по получению им официальной лицензии, после чего он сможет оказывать услуги туристам.

"Во всем мире одной из основных задач туристической полиции является также регулирование деятельности гидов, осуществляющих незаконную деятельность", – подчеркнул Гиясов.

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