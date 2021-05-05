Возбуждено уголовное дело против самаркандца, избившего жену

В Иштыханском районе Самаркандской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, избившего свою жену и нанесшего ей телесные повреждения. Об этом сообщает информационная служба УВД области.

В ходе следствия установлено, что 3 марта 2021 года Ш.Т., житель села Арабхона махаллинского схода граждан «Зирабулак» Иштыханского района во время семейного конфликта избил свою супругу. В результате Ш.Ю. с телесными повреждениями была доставлена в районное медицинское объединение.

Также в материале правоохранительных органов сообщается, что 20 марта текущего года иштыханец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в родительский дом жены и оскорбил тещу и деверя М.Ш. Словесное оскорбление между мужчинами переросло в драку.

Следственным отделом Иштыханского РОВД в отношении Ш.Т. возбуждено уголовное дело по статье 105 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), а против М.Ш. в соответствии со статьей 109 (умышленное легкое телесное повреждение) РУз.