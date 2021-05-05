» » » Возбуждено уголовное дело против самаркандца, избившего жену
﻿
  • 6 май 2021 16:02
  • 250

Возбуждено уголовное дело против самаркандца, избившего жену

В Иштыханском районе Самаркандской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, избившего свою жену и нанесшего ей телесные повреждения. Об этом сообщает информационная служба УВД области.

 

Возбуждено уголовное дело против самаркандца, избившего жену

 

В ходе следствия установлено, что 3 марта 2021 года Ш.Т., житель села Арабхона махаллинского схода граждан «Зирабулак» Иштыханского района во время семейного конфликта избил свою супругу. В результате Ш.Ю. с телесными повреждениями была доставлена в районное медицинское объединение.

 

Также в материале правоохранительных органов сообщается, что 20 марта текущего года иштыханец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в родительский дом жены и оскорбил тещу и деверя М.Ш. Словесное оскорбление между мужчинами переросло в драку.

 

Следственным отделом Иштыханского РОВД в отношении Ш.Т. возбуждено уголовное дело по статье 105 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), а против М.Ш. в соответствии со статьей 109 (умышленное легкое телесное повреждение) РУз.


Похожие статьи:
﻿
Против квартиранта, угнавшего автомобиль хозяина, возбуждено уголовное дело

Против квартиранта, угнавшего автомобиль хозяина, возбуждено уголовное дело

Новости Самарканда
﻿
Дело мужчины, заставлявшего свою жену есть памперсы, будет рассмотрено на открытом заседании суда

Дело мужчины, заставлявшего свою жену есть памперсы, будет рассмотрено на открытом заседании суда

Новости Самарканда
﻿
В отношении мужчины, обещавшего приобрести 5 квартир, возбуждено уголовное дело

В отношении мужчины, обещавшего приобрести 5 квартир, возбуждено уголовное дело

Новости Самарканда
﻿
Самаркандца избившего жестоко свою жену задержали в Ташкенте

Самаркандца избившего жестоко свою жену задержали в Ташкенте

Новости Самарканда
﻿
В Самаркандской области возбуждено уголовное дело против гражданина, который оказывал сопротивление правоохранителям

В Самаркандской области возбуждено уголовное дело против гражданина, который оказывал сопротивление правоохранителям

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика