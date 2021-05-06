 Прах погибшего в годы войны солдата и его личные вещи доставили в Самарканд

Прах погибшего на фронте Второй мировой войны Боборахима Абдуллаева из Каттакурганского района Самаркандской области и то, что осталось от его личных вещей, переданы его родственникам, сообщает корреспондент ИА «Дунё».

Боборахим Абдуллаев, 1922 года рождения, уроженец Каттакурганского района Самаркандской области ушел на фронт в 1941 году.

После войны стало известно, что он пропал без вести. В 2020 году члены поискового отряда «Линия фронта» из Санкт – Петербурга обнаружили у деревни Молодцово Кировского района Ленинградской области останки погибшего солдата. Благодаря медальону и обнаруженных фрагментов документов было установлено, что это Боборахим Абдуллаев.

По словам начальника комитета внешних связей города Санкт – Петербурга Е.В. Кассюры, в годы блокады Ленинграда от голода и холода погибли 420 тысяч жителей города, среди которых были 7 тысяч солдат из Узбекистана. В память о них на Пискаревском кладбище установлен памятник. Он также отметил, что правительство Узбекистана и дипломатическое представительство проделали большую работу для возвращения останков найденного героя на Родину.

Прах погибшего солдата при участии представителей командования Центрального военного округа и Каттакурганского хокимията был с почестями захоронен по мусульманским обычаям в кишлаке «Энам яхши», где и родился герой. По случаю были прочитаны суры из Священного Корана.





В настоящее время жива младшая сестра Боборахима Абдуллаева. Она выразила благодарность всем, кто приложил усилия, для того чтобы прах ее брата упокоился на родной земле.

По согласованию с родственниками личные вещи героя будут храниться в музее Славы, созданном по инициативе руководителя нашей страны.