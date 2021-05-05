 Какой фильм снимают в Самарканде?

В Самарканде совместная узбекско - российская творческая группа работает над художественным фильмом «Вкус солнца».

Это совместный проект Агентства кинематографии Узбекистана и российской кинокомпании «Спутник Восток Продакшен».





Как сообщается, фильм - история деда и внука, которые ищут сокровища эмира Бухары и оказываются в городах Узбекистана. Премьера картины запланирована на третий квартал 2021 года.





В главных ролях заняты актеры Александр Ильин, Андрей Мерзликин (Россия), Муҳаммадисо Абдулхайиров, Камола Усмонова, Леонид Басов (Узбекистан).