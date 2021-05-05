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  • 5 май 2021 18:11
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Какой фильм снимают в Самарканде?

В Самарканде совместная узбекско - российская творческая группа работает над художественным фильмом  «Вкус солнца». 

 

Какой фильм снимают в Самарканде?

 Какой фильм снимают в Самарканде?

 

Это совместный проект Агентства кинематографии Узбекистана и  российской кинокомпании «Спутник Восток Продакшен».  

Как сообщается, фильм -  история деда и внука, которые ищут сокровища эмира Бухары и оказываются  в городах Узбекистана. Премьера картины запланирована на третий квартал 2021 года. 

В главных ролях заняты актеры Александр Ильин, Андрей Мерзликин (Россия), Муҳаммадисо Абдулхайиров, Камола Усмонова, Леонид Басов (Узбекистан).

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