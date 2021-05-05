В Самарканде осуждены лица за организацию притонов для занятия проституцией

Самаркандский суд по уголовным делам вынес приговор в отношении участников группировки, которые на протяжении двух лет занимались вовлечением и принуждением девушек к занятию проституцией. Об этом сообщает передача "Замон” телеканала "Севимли”

Установлено, что члены группировки-шестеро женщин и один мужчина в Самарканде создали ряд притонов для занятия проституцией, в которых работали девушки из различных районов Самаркандской области. Непристойной деятельностью занимались также несовершеннолетние девушки.

Все члены преступной группы признаны виновными и приговорены к шести годам тюремного заключения в колониях общего режима.