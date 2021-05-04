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  • 4 май 2021 20:57
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Французская кинокомпания побывала в Cамарканде

Французская кинокомпания побывала в Cамарканде

В городе с многовековой историей иностранные специалисты организовали съемки документального фильма об Узбекистане. Об этом пишет kun.uz.

 

В Самарканде побывали представители французской кинокомпании «Step by step». Их интересовали съемки документального фильма об Узбекистане для очередного сезона телепередач «Des trains pas comme les autres» (Поезда, отличающиеся от других. Узбекистан).

 

Французский телеведущий Филипп Гуглер путешествует по маршруту национальных железнодорожных линий страны с целью съемки ее красивых пейзажей, культурного и исторического наследия, а также знакомства с местными жителями.

 

Французская кинокомпания побывала в Cамарканде

В Самарканде съемочные работы проводились в комплексе Шахи-Зинда, мавзолее Амира Тимура, на площади Регистан и других объектах культурного наследия.

 

Трансляция фильма об Узбекистане запланирована на ведущем французском телеканале «France 5» с ретрансляцией посредством международных дистрибьюторов по всему миру. Об этом сообщает пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.


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