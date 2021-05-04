Французская кинокомпания побывала в Cамарканде

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В Самарканде побывали представители французской кинокомпании «Step by step». Их интересовали съемки документального фильма об Узбекистане для очередного сезона телепередач «Des trains pas comme les autres» (Поезда, отличающиеся от других. Узбекистан).
Французский телеведущий Филипп Гуглер путешествует по маршруту национальных железнодорожных линий страны с целью съемки ее красивых пейзажей, культурного и исторического наследия, а также знакомства с местными жителями.
Трансляция фильма об Узбекистане запланирована на ведущем французском телеканале «France 5» с ретрансляцией посредством международных дистрибьюторов по всему миру. Об этом сообщает пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.