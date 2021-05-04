Сенат направил запрос по поводу осужденной на 5 лет беременной жительницы Самарканда

29 апреля в социальных сетях было размещено видеообращение под заголовком «Беременная женщина лишена 8-месячного ребенка и заключена под стражу».

В нем говорится, что Анора Раджабова, которая работала оператором межрайонного почтового узла в городе Самарканде, и ряд других сотрудников узла были признаны виновными и понесли наказание за хищение в течение шести месяцев 2018 года денежных средств в размере 743 млн сумов. В обращении подчеркивается необходимость пересмотра всех обвинений против А. Раджабовой.

В частности, по распространенным сведениям, судом не учтено, что у А. Раджабовой есть 8-месячный ребенок и сейчас она снова беременна, и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 2 месяца.

В настоящее время по обращению гражданки направлен запрос Сената Олий Мажлиса в Генеральную прокуратуру и Верховный суд Республики Узбекистан. О его результатах Комитет представит информацию через средства массовой информации, сообщает пресс-служба Сената.

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