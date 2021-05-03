Ветерану войны из Пастдаргомского района 100 лет

Дожить до 100 лет-это мечта любого человека. Не просто дожить, а еще оставаться бодрым и активным, до мелочей помнить военные годы, страх и голод, по сей день скорбить по ушедшим товарищам.





Парда бобо Рузиев из Пастдаргомского района не занимал высокие посты и не работал в руководящих должностях. Он был простым рабочим, всю свою жизнь посвятил земледелию. Однако имя этого человека золотыми буквами вписано в летопись истории второй мировой войны. Парда бобо Рузиев-один из последних ныне живущих ветеранов войны, кто отважно сражался на поле брани против фашизма. Несмотря на пожилой возраст, он отчетливо вспоминает военные годы, оборачиваясь в далекое прошлое.

Его призвали на службу в 1942 году- тогда Парде бобо был 21 год. Едва поезд с более чем тысячей молодых ребят прибыл на место, вагоны попали под обстрел противника. Спасти удалось лишь единицам, среди них был и уроженец Пастдаргомского района Парда Рузиев. Все его вещи и документы превратились в пепел. На страничках нового документа, удостоверяющего его личность, по ошибке была напечатана другая дата рождения-1923 год.

За два года службы он получил три огнестрельных ранения- две пули в ногу и одна в левую руку. Две недели лечения в военном госпитале и обратно на поле. «Воевали изо все сил, по команде шли только вперед»,-вспоминает ветеран. Помнит все и всех. Как, не успев обрести друзей, теряли, как делили кусок хлеба, грелись в окопах. Особенно в памяти остался суровый февраль 1944-го.

Парда бобо из-за холода потерял все пять пальцев на левой ноге. Солдат был отправлен на родину. Несмотря на свою инвалидность, до 86 лет проработал на хлопковом поле. Дожить до 100 лет, говорит Парда Рузиев, помогли мирное небо, любовь, трудолюбие. Ветеран второй мировой войны окружен заботой восьмерых детей, внуков и правнуков.

В преддверии 9 мая-Дня памяти и почестей Парда бобо поздравили воспитанники Самаркандской школы-интернат №61 для детей с недостатками слуха. Следует отметить, в настоящее время в Самаркандской области проживают 28 участников Второй мировой войны.