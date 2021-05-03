Светлой памяти Динары Султановой

Динара Султанова - ученая, профессор, преподавательница Самаркандского государственного института иностранных языков, профессиональный переводчик, любящая мать и бабушка, уникальная женщина.





Она была родом из Севастополя, но после смерти отца во Второй мировой войне ее мать переехала в Самарканд с двумя дочерьми. Динара Султанова с отличием окончила школу и поступила в Самаркандский государственный институт иностранных языков.

После успешного окончания вуза начала работать в институте старшим преподавателем. Более 50 лет она осталась преданной своей любимой профессии.





-Я знаю Динару Султанову с 1990 года,- говорит Бахадыр Одилов, декан факультета СамГИИЯ. –Она преподавала мне еще в подкурсе, затем в институте. Через некоторое время мы стали коллегами, начали вместе работать. Я знаю ее как умного, всесторонне развитого человека. Она очень любила свое дело, особенно вдохновляла ее переводческая деятельность. Когда была представлена книга Абдулла Орипова, переведенная Динарой Султановой на английский язык, гости из американского посольства были приятно впечатлены. Они отнеслись с большим уважением к ее работе, восхищаясь ее талантом и умением передать истинный смысл стихотворений.

Динара Султанова много лет занималась переводом произведений узбекских писателей на другие языки. К 575-летию великого поэта Мира Алишера Навои, которое отмечалось в 2017 году, она перевела на английский язык более 30 газелей Навои и вместе со студентами разработала аудиокнигу. На сегодняшний день переведено всего 56 газелей узбекского поэта.





К творчеству Навои переводчица относилась по другому, объясняя это тем, что философия у поэта очень глубокая. Для перевода одной его поэмы уходят месяцы, а то и годы, рассказывала она. Вместе с правильной рифмовкой слов необходимо учитывать культуру и быт того времени, окружающую среду обитания народа. Как отмечала Динара Султанова, главное, правильно трактовать слова, передать читателю первозданность произведения. Так, например, поэма Навои «Лисон ут-тайр» («Язык птиц»). Перевод этого произведения требовал особого труда, говорила она в одном из интервью.





Ее имя известно не только у нас в Узбекистане, но и далеко за его пределами. Многочисленные дипломы и почетные грамоты, авторские статьи в различных печатных изданиях, призвание иностранных коллег, награждение орденом "Дустлик"-это плоды 30-летней переводческой деятельности. За плечами литературного переводчика десятки выпущенных книг.





У Динары Султановой четверо детей, более 13 внуков. Сегодня ее дело продолжает первая любимая внучка, доцент кафедры теории и практики перевода Фируза Халимова.





По словам нашей героини, при переводе она употребляла те архаические слова, которые использовал известный писатель Уильям Шекспир. Невозможно перевести ту или иную поэму дословно. Поэтесса старалась применять более лирические по смыслу слова, поскольку Алишер Навои в большинстве случаев писал о любви. Поэзия не переводится, она воссоздается, предостерегая модернизацию предложений, считала поэтесса.





Вместе с коллегой Зилолой Шукуровой она разработала аудикнигу «Язык птиц» Алишера Навои на узбекском, русском и английском языках для общеобразовательных школ. Кроме того, были созданы иллюстрации к книге. Картинки рождались на фоне национального колорита при изучении характера пернатых.





Динара Султанова скончалась в возрасте 80 лет. Ее доброе имя навсегда останется в сердцах ее близких, коллег по работе и учеников.

Зарина Хакбердиева