За взятку в 1,5 тыс. долларов адвокат хотел решить дело своей подзащитной

Сотрудники государственной безопасности Самаркандской области задержали адвоката, который пообещал своему клиенту через суд решить вопрос взыскания алиментов и лишения отцовских прав. Свои услуги он оценил в 1,5 тысячи долларов.

Сообщается, что гражданка Д.Ю. по данному вопросу обращалась ко многим адвокатам пока не попался «надежный» защитник. Ш.Т. заверил, что поможет женщине отсудить алименты за содержание одного несовершеннолетнего ребенка с лишением отцовских прав. Решение вопроса требовало «гонорара» в размере 1500 долларов.

20 апреля 2021 года Ш.Т. при получении взятки от Д.Ю. был задержан сотрудниками СГБ при наличии вещественных доказательств.

В настоящее время расследование проводится Управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при Генеральной прокуратуре. Прокурором области принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении Ш.Т. по ч. 1 ст. 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.