» » » За взятку в 1,5 тыс. долларов адвокат хотел решить дело своей подзащитной
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  • 1 май 2021 16:26
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За взятку в 1,5 тыс. долларов адвокат хотел решить дело своей подзащитной

Сотрудники государственной безопасности Самаркандской области задержали адвоката, который пообещал своему клиенту через суд решить вопрос взыскания алиментов и лишения отцовских прав. Свои услуги он оценил в 1,5 тысячи долларов.

 

За взятку в 1,5 тыс. долларов адвокат хотел решить дело своей подзащитной

 

Сообщается, что гражданка Д.Ю. по данному вопросу обращалась ко многим адвокатам пока не попался «надежный» защитник. Ш.Т. заверил, что поможет женщине отсудить алименты за содержание одного несовершеннолетнего ребенка с лишением отцовских прав. Решение вопроса требовало «гонорара» в размере 1500 долларов.

 

20 апреля 2021 года Ш.Т. при получении взятки от Д.Ю. был задержан сотрудниками СГБ при наличии вещественных доказательств.

 

В настоящее время расследование проводится Управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при Генеральной прокуратуре. Прокурором области принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении Ш.Т. по ч. 1 ст. 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.


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