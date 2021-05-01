В Самарканде задержан мужчина за попытку продать свою знакомую

В Пастдаргомском районе Самаркандской области правоохранительные органы задержали 28-летнего А.Х., который пообещал знакомой отправить ее в Турцию и устроить на хорошую работу. Он был задержан при попытке продать свою жертву другому человеку за 1000 долларов.
Установлено, что после получения согласия женщины, А.Х. решил продать ее гражданину С. за 1000 долларов. По данным следствия, 27 апреля 2021 года в 22:00 подозреваемый, находясь в районном кафе, расположенном в махалле «Тинчлик», из корыстных побуждений намеревался осуществить продажу И.О.
Сделка по продаже человека проходила в рамках оперативных мероприятий. Его задержали при получении 800 долларов.
По данному факту в отношении А.Х. возбуждено уголовное дело по статье 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Расследования продолжается.