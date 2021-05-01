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  • 1 май 2021 14:23
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В Самарканде задержан мужчина за попытку продать свою знакомую

В Пастдаргомском районе Самаркандской области правоохранительные органы задержали 28-летнего А.Х., который пообещал знакомой отправить ее в Турцию и устроить на хорошую работу. Он был задержан при попытке продать свою жертву другому человеку за 1000 долларов.

 

В Самарканде задержан мужчина за попытку продать свою знакомую

 

«В начале апреля 2021 года А. Х. намеревался продать 37-летнюю И. О. в сексуальное рабство в Турцию. Войдя к ней в доверие, злоумышленник убедил женщину отдать ему паспорт. Мужчина пообещал оформить все документы и трудоустроить»,- сообщили в Следственном департаменте при МВД Республики Узбекистан

 

Установлено, что после получения согласия женщины, А.Х. решил продать ее гражданину С. за 1000 долларов. По данным следствия, 27 апреля 2021 года в 22:00 подозреваемый, находясь в районном кафе, расположенном в махалле «Тинчлик», из корыстных побуждений намеревался осуществить продажу И.О.

 

В Самарканде задержан мужчина за попытку продать свою знакомую

 

Сделка по продаже человека проходила в рамках оперативных мероприятий. Его задержали при получении 800 долларов.

 

По данному факту в отношении А.Х. возбуждено уголовное дело по статье 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Расследования продолжается.


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