В центре Самарканда прорвало трубу: кто виноват?

По улице Фирдавси в Самарканде больше двух месяцев идут строительные работы по благоустройству территории-асфальтируются дороги, заменяется тротуарная плитка, создаются зеленые насаждения. В процессе строительства по вине рабочих прорвало центральный трубопровод на проезжей части дороги.





Алла Асриева живет на этой улице около 70 лет. Пожилая женщина говорит, что в ее доме два дня как нет воды. Вместе с соседкой они не раз звонили в аварийную службу и просили устранить неполадки. В ответ слышали одни и те же слова: «Подождите 10 минут, бригада работает в другом месте».

Поток воды, который интенсивно вытекал из колодца, поступал в канализационные трубы, в результате чего образовалось засорение в трубах. Вода начала проникать внутрь здания и затапливать подвальное помещение, обустроенное под жилую комнату. Практически вся мебель и домашняя утварь пострадали.

Начальник аварийной службы, разговаривая по телефону с корреспондентом STV.UZ, сообщил, что аварийных ситуаций в городе очень много, а рабочей силы не хватает. Нередко подобные случаи выявляются в результате строительных работ.

На момент подготовки материала прибыла бригада аварийной службы.

Зарина Хакбердиева