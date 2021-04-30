» » » В центре Самарканда прорвало трубу: кто виноват?
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  • 30 апрель 2021 20:01
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В центре Самарканда прорвало трубу: кто виноват?

По улице Фирдавси в Самарканде больше двух месяцев идут строительные работы по благоустройству территории-асфальтируются дороги, заменяется тротуарная плитка, создаются зеленые насаждения. В процессе строительства по вине рабочих прорвало центральный трубопровод на проезжей части дороги.

 


Алла Асриева живет на этой улице около 70 лет. Пожилая женщина говорит, что в ее доме два дня как нет воды. Вместе с соседкой они не раз звонили в аварийную службу и просили устранить неполадки. В ответ слышали одни и те же слова: «Подождите 10 минут, бригада работает в другом месте».

 

Поток воды, который интенсивно вытекал из колодца, поступал в канализационные трубы, в результате чего образовалось засорение в трубах. Вода начала проникать внутрь здания и затапливать подвальное помещение, обустроенное под жилую комнату. Практически вся мебель и домашняя утварь пострадали.

 

Начальник аварийной службы, разговаривая по телефону с корреспондентом STV.UZ, сообщил, что аварийных ситуаций в городе очень много, а рабочей силы не хватает. Нередко подобные случаи выявляются в результате строительных работ.

 

На момент подготовки материала прибыла бригада аварийной службы.

 
Зарина Хакбердиева

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