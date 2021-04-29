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  • 29 апрель 2021 13:52
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В Самарканде официально открыто Генеральное консульство Казахстана

В Самарканде официально открыто Генеральное консульство Казахстана

В Самарканде 29 апреля официально открыто Генеральное консульство Казахстана, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на ИА "Дунё".

 

Консульство будет выполнять задачи по развитию инвестиционного, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном.

 

Указ об открытии Генерального консульства в Самарканде был подписан президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в 2020 году.

 

Генеральное консульство Казахстана расположено по адресу: улица Ялантуш Баходир, 52А. В качестве консульских округов определены Самаркандская, Бухарская, Джизакская, Сурхандарьинская, Кашкадарьинская области, а также Республика Каракалпакстан.


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