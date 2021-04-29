Министр транспорта — о передаче аэропорта Самарканда в управление без тендера

Министр транспорта, председатель правления авиакомпании Uzbekistan Airways Илхом Махкамов на пресс-конференции в среду прокомментировал передачу в управление аэропортов Узбекистана в управление иностранным компаниям. Об этом пишет gazeta.uz.

Он напомнил, что ранее велись переговоры о передаче в управлении узбекистанских аэропортов в управление иностранных компаний. В частности, ожидалось, что российский «Новапорт Холдинг» примет участие в реализации проекта модернизации и развития аэропортов Самарканда, Намангана и Ургенча, но в итоге стороны не договорились о сроках концессии, поскольку правительство не согласилось отдавать аэропорты в концессию на 30 лет, как просил инвестор.

По его словам, при передаче аэропортов в управление инвесторам в рамках государственно-частного партнёрства «необходимо учитывать национальные интересы Узбекистана». «Если государство не получает от проекта выгоду, то не нужно реализовывать его», — заявил он.

Что касается передачи аэропорта Самарканда в управление иностранному предприятию Air Marakanda, то министр указал, что это процесс проводится с соблюдением законодательства.

«Компания Uzbekistan Airports вместе с правительством Узбекистана взяли кредит у Национального банка и потратили средства на модернизацию аэродромов, то есть реконструкцию взлётно-посадочной полосы, деньги были потрачены на перрон, аэродромов, стоянку 24 мест для крупных самолётов. Это не передаётся частному предпринимателю или инвестору, в управление передаётся только часть терминала. А инвестор будет вкладывать средства на развитие терминала», — объяснил он.

Напомним, согласно соглашению о ГЧП, Air Marakanda должна инвестировать 80 млн долларов в развитие инфраструктуры аэропорта и выплачивать концессионный сбор (долю от выручки).

Илхом Махкамов сообщил, что договор с Air Marakanda ещё не подписан — переговоры ещё ведутся. Кроме того, планируется привлечь к процессу юридические и финансовые компании из «большой четвёрки».

Председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева заявила, что компания Air Marakanda в лице аэропорта Самарканда реализует «очень яркий проект не только для Узбекистана, но для всего мира». По её словам, этот проект также важен с учётом предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдёт в Самарканде в 2022 году.

«У нас есть достаточно времени, чтобы оценить финансовую модель, которую разработал наш партнёр. Мы тоже разрабатываем со своей стороны. И мы оценим, насколько реальны те цифры, которые там представлены», — подчеркнула она.

Илхом Махкамов также прокомментировал сообщения о том, что аэропорт «передали однодневной компании» в лице Air Marakanda.

«Вообще если взять [мировой] опыт, концессионеры всегда в той стороне, где они берут в концессию аэропорт или другое имущество, создают специальную компанию для того, чтобы она с чистого листа начинала работу. Что касается, есть ли у них опыт или нет, то их компаньоны — это специалисты, нанятые с аэропорта Мюнхена, который обслуживает 30 млн пассажиров в год», — заявил он.

Был поднят вопрос, почему передача аэропорта в управление не проходит в рамках тендера. В качестве примера эффективности конкурентной формы отбора журналист указал на презентацию авиакомпании Uzbekistan Airways, которая планирует снизить свои расходы на 18,1 млн долларов только за счёт покупки топливо-смазочных материалов на основе тендерных торгов.

«Переговоры по [аэропорту] Самарканда были начаты давно с этой компанией. И переходить опять на тендер — это опять затраты времени. Что касается нашей презентации, мы опять же попросили возможность заключать прямые контракты с заводом-производителем, [максимум с их дилерами], чтобы оптимизировать цены. Не трейдеры, которые посредники. Мы объявим тендер, в тендере будут участвовать опять трейдеры», — заявил он.

Согласно данным с презентации в Самарканде, принято правительственное решение (отсутствует в открытом доступе) о предоставлении права на модернизацию и управление аэропортом и аэродромным комплексом на период до 20 лет (за исключением аэронавигации) в рамках государственно-частного партнёрства. Государственным партнёром определена компания Uzbekistan Airports, частным — ИП ООО «Air Marakanda». При этом правительство разрешило заключить договор с этой компанией без проведения тендера.

Компания Air Marakanda была зарегистрирована в Самарканде год назад — 9 апреля 2020 года. Основной вид деятельности — услуги в области воздушного транспорта. Её руководителем указан Гайрат Ильхомович Неъматов, а единственным учредителем — офшорная компания из Кипра Drupola Holdings Limited.

Информации о том, кто является владельцем компании, нет, но по этому же юридическому адресу (Αγίου Αθανασίου, 46, INTERLINK HERMES PLAZA, Floor 4, Flat 400Α) находятся Ferkensco Management Limited и Eriell Holding Company Limited.