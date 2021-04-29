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  • 29 апрель 2021 10:15
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В Самаркандском филиале ТГАУ будут заготавливать семена картофеля

В Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университета прибыли представители Корпорации развития сельских территорий (KRC) Министерства сельского хозяйства, продовольствия и сельских отношений Кореи (MAFRA).

 

В Самаркандском филиале ТГАУ будут заготавливать семена картофеля

 

Гости ознакомились с условиями филиала и провели переговоры по совместной заготовке здесь качественных, приспособленных к местным условиям семян картофеля элитных сортов.

- Узбекистан ежегодно покупает за рубежом семена картофеля в среднем на 20-25 миллионов долларов США, - говорит директор филиала Шавкат Хасанов. – Если сюда прибавить импорт, используемый для потребления, эти цифры вырастут в несколько раз, поэтому мы для развития семенного картофелеводства, уменьшения объемов импорта разработали концепцию данного проекта. Министерство внешней торговли и инвестиций Республики Узбекистан одобрило наш проект и представило его правительству Кореи. Корейские партнеры выразили заинтересованность проектом, разработанным филиалом, и прибыли в нашу страну для ознакомления с условиями. 

Гости из Кореи заинтересовались выращиваемыми на 50 гектарах, отведенных филиалу, зерновыми культурами, интенсивным садом, картофелем, горохом и другими овощами, плодородностью почвы, объемом и составом подземных и наземных вод.

Проект также утвержден и со стороны партнеров. Корейская сторона выделит средства филиалу для строительства теплицы, лаборатории и выращивания семян.

 

 

Уза


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