В Самаркандском филиале ТГАУ будут заготавливать семена картофеля

В Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университета прибыли представители Корпорации развития сельских территорий (KRC) Министерства сельского хозяйства, продовольствия и сельских отношений Кореи (MAFRA).

Гости ознакомились с условиями филиала и провели переговоры по совместной заготовке здесь качественных, приспособленных к местным условиям семян картофеля элитных сортов.



