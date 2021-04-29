В Самаркандском филиале ТГАУ будут заготавливать семена картофеля
В Самаркандский
филиал Ташкентского государственного аграрного университета прибыли
представители Корпорации развития сельских территорий (KRC) Министерства
сельского хозяйства, продовольствия и сельских отношений Кореи (MAFRA).
Гости ознакомились с
условиями филиала и провели переговоры по совместной заготовке здесь
качественных, приспособленных к местным условиям семян картофеля элитных
сортов.
- Узбекистан ежегодно покупает за рубежом семена
картофеля в среднем на 20-25 миллионов долларов США, - говорит директор филиала
Шавкат Хасанов. – Если сюда прибавить импорт, используемый для потребления, эти
цифры вырастут в несколько раз, поэтому мы для развития семенного
картофелеводства, уменьшения объемов импорта разработали концепцию данного
проекта. Министерство внешней торговли и инвестиций Республики Узбекистан
одобрило наш проект и представило его правительству Кореи. Корейские партнеры
выразили заинтересованность проектом, разработанным филиалом, и прибыли в нашу
страну для ознакомления с условиями.
Гости из Кореи
заинтересовались выращиваемыми на 50 гектарах, отведенных филиалу, зерновыми
культурами, интенсивным садом, картофелем, горохом и другими овощами,
плодородностью почвы, объемом и составом подземных и наземных вод.
Проект также утвержден и со стороны партнеров.
Корейская сторона выделит средства филиалу
для строительства теплицы, лаборатории и выращивания семян.
Уза