Самаркандская область пока останется без российской вакцины "Спутник V". В регионе нет нужных холодильников для ее хранения, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные газеты "Самаркандский вестник".

По словам заведующей отделением иммунопрофилактики Управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Самаркандской области Шоиры Халиловой, в лечебно-профилактических учреждениях (семейных поликлиниках, сельских врачебных пунктах) региона пока нет морозильных камер для хранения российской вакцины, которая должна сохраняться при температуре минус 20 градусов.

"Область располагает холодильными камерами способными поддерживать температуру от +2 до +8 градусов", – подчеркнула она.