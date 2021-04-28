Пресс-тур по Акдарьинскому району

В Акдарьинском районе прошел организованный районной администрацией пресс-тур на ряд работающих там предприятий различного профиля. В программу «дорожной журналистики» было включено несколько объектов. Первым из них стала зона отдыха при фермерском хозяйстве «Дархон Эко». На данный момент здесь ведутся строительные работы по организации искусственных водопадов и подготовка развлекательных площадок.





Согласно проекту, на площади 1,5 гектаров земли построены два бассейна, как для женщин, так и мужчин, кухня, бар, автостоянка, автомойка, футбольная площадка, а для любителей порыбачить имеются специальные места. Зона отдыха также располагает рестораном, на стадии завершения строительство гостиницы. Открытие курортного места намечено на 15 мая.

Далее журналисты ознакомились с агропромышленной отраслью региона. В частности, они побывали в ООО «Умиджон Элита». Предприятие, специализирующееся на производстве строительных материалов, нацелено также выращивать экспортоориентированную продукцию. В современной теплице, построенной по китайской технологии, организовано выращивание цитрусовых-лимона, апельсинов, мандаринов. Молодому предприятию всего один год, саженцы, привезенные из Греции, дадут урожай только в 2023 году.

По словам директора Фахриддина Бобомурдова, с каждого дерева ожидается получить до 50 кг в год, а саженцев порядка 10 тысяч. Для получения хорошего урожая, необходимо поддерживать правильную температуру в теплице, говорит фермер. Зимой она должна обязательно поддерживаться не ниже +6°С. Зимний сад занимает площадь 3 Га, кроме цитрусовых фруктов, здесь можно увидеть виноград американского сорта «Аватар гигант». Как говорит директор предприятия, такой виноград пользуется большим спросом на рынке. Проектная стоимость теплицы составила 6 миллиардов сумов.

После пресс-тура в Акдарьинский район была организована пресс-конференция с участием хокима района Наджмиддина Сулейманова. Он рассказал о проделанной в первом квартале работе по социально-экономическому развитию района, в частности, об инвестиционных проектах в Акдарьинском районе, занятости, производстве импортозамещающей продукции, деятельности малых промышленных зон.

Хоким района также рассказал, что в этом году в качестве эксперимента планируется выращивать бамию-экзотический овощ, относящийся к семейству Мальвовых. Проект будет осуществлен при сотрудничестве афганских специалистов. Присутствовавшие на мероприятии журналисты получили ответы на интересующие их вопросы.

Зарина Хакбердиева