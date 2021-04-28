В Акдарье запущено производство растительного мяса

Первая в Центральной Азии линия по производству соевого изолята запущена в Акдарьинском районе Самаркандской области. Завод расположился в махалле «Бошдархон». Это новый продукт не только для предприятия и нашей области, но и в целом в Узбекистане подобных производств пока не существует.
ООО «Юнусжон ахли» введено в эксплуатацию в 2020 году. Тремя годами назад проект производства изолята был представлен президенту Шавкату Мирзиееву. Сейчас предприятие работает в штатном режиме, основным объектом завода является цех изолята мощностью 5 тысяч тонн в год.
Сырье, завозимое из Казахстана, проходит глубокую очистку благодаря поставленному китайскому оборудованию. Общий объем инвестиций составил 65 миллиардов сумов.
Как отметил директор завода, изолят-сухое вещество, в котором 92%-это чистый белок, такое высокое его содержание удается получить посредством технологических операций. По словам руководителя, если изолят пройдет лабораторную оценку качества, начнется его реализация.
Сегодня соевый изолят используется для приготовления колбасы, пельменей, шашлыков, продукт заменяет животные белки и влияет на улучшение качества продукции.
Зарина Хакбердиева