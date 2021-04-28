В Акдарье запущено производство растительного мяса

Первая в Центральной Азии линия по производству соевого изолята запущена в Акдарьинском районе Самаркандской области. Завод расположился в махалле «Бошдархон». Это новый продукт не только для предприятия и нашей области, но и в целом в Узбекистане подобных производств пока не существует.





-Мы занимаемся глубокой переработкой соевых бабов, аналогов такого завода по всей Центральной Азии нет,-говорит Фуркат Абидов, директор ООО«Юнусжон ахли». –Соевый изолят, который мы производим, используется как пищевой продукт для добавки в производства колбасы и колбасной продукции. Кроме этого, наш завод выпускает соевое масло, пищевое волокно, корм для скота и птиц.

ООО «Юнусжон ахли» введено в эксплуатацию в 2020 году. Тремя годами назад проект производства изолята был представлен президенту Шавкату Мирзиееву. Сейчас предприятие работает в штатном режиме, основным объектом завода является цех изолята мощностью 5 тысяч тонн в год.

-Соевый изолят-экологически чистая продукция, мясо растительного происхождения,-пояснил Ф.Абидов. –По итогам 2020 года, несмотря на пандемию, мы экспортировали продукцию на 1 миллион 600 тысяч долларов. За первый квартал текущего года сумма экспорта составила почти 1 миллион долларов. В качестве главного направления реализации продукции предприятие видит экспорт в Казахстан, Таджикистан, Киргизию. В данный момент мы готовим ее для российского рынка.

Сырье, завозимое из Казахстана, проходит глубокую очистку благодаря поставленному китайскому оборудованию. Общий объем инвестиций составил 65 миллиардов сумов.

Как отметил директор завода, изолят-сухое вещество, в котором 92%-это чистый белок, такое высокое его содержание удается получить посредством технологических операций. По словам руководителя, если изолят пройдет лабораторную оценку качества, начнется его реализация.





Сегодня соевый изолят используется для приготовления колбасы, пельменей, шашлыков, продукт заменяет животные белки и влияет на улучшение качества продукции.

Зарина Хакбердиева