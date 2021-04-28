17 человек стали участниками конфликта в Пастдаргомском районе

На территории сел Равот и Богонали Пастдаргомского района произошла потасовка с участием 17 молодых парней. Конфликт возник в результате совершения со стороны местного жителя опасного маневра на автомобиле.

Установлено, что 25 апреля 2021 года в 19:00 часов 51-летний М.Б., управляя автомашиной Laсetti на проселочной дороге, во время совершения маневра услышал в свой адрес оскорбительные слова от молодых людей, которые ехали сзади на другой машине Laсetti.

Как выяснилось, ребята начали оскорблять М.Б. за то, что он якобы не правильно совершил маневр, во время которого преградил им путь. На данной почве между участниками дорожного происшествия завязалась драка, привлекшая сразу 17 человек.

В ходе проведенной доследственной проверки установлено, что из 17 активно участвовавших в данной драке граждан 15 получили разные виды телесных повреждений. Трое из участников были женщинами.

По данному факту со стороны Следственного отдела при Пастдаргомском районе возбуждено уголовное дело по статье 277 (хулиганство) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В рамках данного уголовного дела следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и определить круг обвиняемых, после чего будет дана правовая оценка действию каждого из участников данного инцидента.

Расследование по уголовному делу продолжается.