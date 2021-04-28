» » » Мошенничества и воровства в Самарканде стало больше
﻿
  • 28 апрель 2021 12:43
  • 80

Мошенничества и воровства в Самарканде стало больше

В Самарканде в этом году число случаев мошенничества увеличилось на 31%, а воровства - на 67%

 

Мошенничества и воровства в Самарканде стало больше

 

 

За первые три месяца этого года в Самаркандской области было совершено 1294 преступления. Из них 223 тяжких преступления. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника УВД Самаркандской области Акрам Халимов.

 

По словам Халилова, в первом квартале этого года количество случаев краж увеличилось на 67%, а мошенничества - на 31,5%. По сравнению с прошлым годом снизились показатели других видов преступности.

 

В частности, количество случаев убийств уменьшилось на 27,3 процента, тяжких преступлений - на 26,7 процента, грабежей - на 50 процентов, хулиганства - на 42,1 процента, изнасилований - на 16,7 процента.


Похожие статьи:
﻿
В Самарканде в прошлом году увеличилось количество преступлений изнасилования и мошенничества

В Самарканде в прошлом году увеличилось количество преступлений изнасилования и мошенничества

Новости Самарканда
﻿
Количество заболевших в Самарканде за сутки увеличилось на 5

Количество заболевших в Самарканде за сутки увеличилось на 5

Новости Самарканда
﻿
Руководство УВД области поздравило журналистов

Руководство УВД области поздравило журналистов

Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
В Самарканде прошла 40-я сессия областного Кенгаша народных депутатов

В Самарканде прошла 40-я сессия областного Кенгаша народных депутатов

Общество / Политика / Новости Самарканда / ТОП
﻿
В Самарканде снизилось количество преступлений, связанных с торговлей людьми на 41,4%

В Самарканде снизилось количество преступлений, связанных с торговлей людьми на 41,4%

Общество / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика