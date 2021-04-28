Мошенничества и воровства в Самарканде стало больше

В Самарканде в этом году число случаев мошенничества увеличилось на 31%, а воровства - на 67%

За первые три месяца этого года в Самаркандской области было совершено 1294 преступления. Из них 223 тяжких преступления. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника УВД Самаркандской области Акрам Халимов.

По словам Халилова, в первом квартале этого года количество случаев краж увеличилось на 67%, а мошенничества - на 31,5%. По сравнению с прошлым годом снизились показатели других видов преступности.

В частности, количество случаев убийств уменьшилось на 27,3 процента, тяжких преступлений - на 26,7 процента, грабежей - на 50 процентов, хулиганства - на 42,1 процента, изнасилований - на 16,7 процента.