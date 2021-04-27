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  • 27 апрель 2021 13:08
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В Нарпае молодой человек вымогал деньги у девушки, угрожая распространить ее интимные фото

В Нарпае молодой человек вымогал деньги у девушки, угрожая распространить ее интимные фотоВ Нарпайском районе Самаркандской области задержан еще один вымогатель.

 

30-летний Озоджон К.,угрожая 28-летней Ф.Р.распространением в социальных сетях её фотографий в непристойном виде, путём вымогательства требовал от девушки предоставить ему деньги в размере 1.500.000 сумов.

 

В ходе проведённого оперативного мероприятия со стороны сотрудников ОУР Нарпайского района молодой человек был задержан с поличным при получении им 1.000.000 сумов.

 

В ходе проведённой доследственной проверки было установлено, что Озоджон ранее в апреле, также путём вымогательства, взамен на удаление непристойных фотографий Ф.Р. со своего мобильного телефона получал уже от девушки 300.000 сумов.

 

По данному факту со стороны Следственного отделения при ОВД Нарпайского района в отношенииОзоджона было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 165 (вымогательство, совершённое повторно) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

 

В настоящее время молодой человек привлечён в качестве подозреваемого, расследование по данному уголовному делу продолжается.

 

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