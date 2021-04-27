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  • 27 апрель 2021 12:51
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В ГУБДД прокомментировали видео с избиением гражданина сотрудниками ДПС

В ГУБДД прокомментировали видео с избиением гражданина сотрудниками ДПСВ ГУБДДпрокомментировали видео с избиением гражданина сотрудниками ДПС в Самаркандской области.

 

Напомним, что 27 апреля в соцсетях распространилось видео с заголовком "в Пахтачи сотрудники ДПС избили гражданина и забрали с собой". Инцидент, показанный в видео, произошел 26 апреля в Пахтачинском районе Самаркандской области.

 

Вот как этот случай прокомментировали в ГУБДД.

 

"26 апреля примерно в 18:30 подозрительный автомобиль "Дамас" привлек внимание сотрудников ДПС, которые несли службу на территории махалли "Миркан". Как только правоохранители подошли к автомобилю, водитель сразу же развернулся и продолжил движение", – отметили в ведомстве.

 

Сотрудники ДПС отследили водителя и остановили его. После этого, во время общения с водителем, правоохранители почувствовали запах алкоголя, поэтому пригласили его пройти медицинское освидетельствование с целью проверки данного факта.

 

Водитель, зная, что подтверждение его состояния опьянения может привести к наказанию, активно сопротивлялся инспекторам.

 

По результатам медицинского осмотра, состояние алкогольного опьянения водителя было подтверждено, на него был составлен административный протокол, а автомобиль "Дамас" помещен на штрафстоянку для временного хранения.


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