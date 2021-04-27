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  • 27 апрель 2021 9:15
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За пять лет в Самарканде построят 28 общежитий

Об этом заявил заместитель Премьер-министра по вопросам социального развития Бехзод Мусаев в своем обращении к населению области по поручению Президента во время его визита в Самарканд.

 

За пять лет в Самарканде построят 28 общежитий

 

- Сегодня в области 11 высших учебных заведений, - сказал Б. Мусаев. - В ходе визита Президент поручил открыть еще 5 вузов. В частности, при Самаркандском государственном университете будет создан Узбекско-финский педагогический институт. Кроме того, откроются институт инженерной физики и институт агробиотехнологии и безопасности пищевых продуктов. Филиалы СамГУ будут открыты в Каттакурганском и Ургутском районах. С 2021-2022 учебного года планируется открытие факультетов Самаркандского государственного института иностранных языков в Нарпайском и Пайарыкском районах.

 

Б. Мусаев отметил, что в настоящее время в Самарканде 19 студенческих общежитий на 6000 мест. В этом году потребности в жилье 2350 студентов будут удовлетворены за счет строительства еще 5 корпусов и реконструкции общежития на 200 мест. В целом по области в 2021-2025 годах планируется построить 28 общежитий на 10 тысяч койко-мест.


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