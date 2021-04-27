За пять лет в Самарканде построят 28 общежитий

Об этом заявил заместитель
Премьер-министра по вопросам социального развития Бехзод Мусаев в
своем обращении к населению области по поручению Президента во время его визита
в Самарканд.
- Сегодня в области 11 высших учебных заведений, - сказал
Б. Мусаев. - В ходе визита Президент поручил открыть еще 5 вузов. В частности,
при Самаркандском государственном университете будет создан Узбекско-финский
педагогический институт. Кроме того, откроются институт инженерной физики и институт
агробиотехнологии и безопасности пищевых продуктов. Филиалы СамГУ будут открыты
в Каттакурганском и Ургутском районах. С 2021-2022 учебного года планируется
открытие факультетов Самаркандского государственного института иностранных
языков в Нарпайском и Пайарыкском районах.
Б. Мусаев отметил, что в настоящее время в Самарканде 19
студенческих общежитий на 6000 мест. В этом году потребности в жилье 2350
студентов будут удовлетворены за счет строительства еще 5 корпусов и
реконструкции общежития на 200 мест. В целом по области в 2021-2025 годах
планируется построить 28 общежитий на 10 тысяч койко-мест.