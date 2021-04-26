Откуда в Пайарыке окаменевший караван верблюдов?

Долина Тусунсай в Пайарыкском районе Самаркандской области-одна из самых крупных правобережных притоков Зарафшана. Здесь выявлено и обследовано около 70 археологических памятников античности и средневековья-тепа, городища, кишлаки. В результате исследования получены новые данные об их количестве, размерах, датировке, географическом положении.





«Туятош бобо»-такое название в далеком прошлом получил еще один памятник старины. Это камень, который находится на вершине горы на высоте 50-ти метров от поверхности земли. Вокруг этого памятника ходят всякие легенды. По одной из версий районных жителей, около двух тысячелетий назад по этой территории проходил караван одного богатого купца. Он вез с собой невесту из знатной семьи. По дороге купеческие караваны пострадали от разбойнического нападения и тогда купец, обращаясь к всевышнему, попросил его превратить в камень, чем он окажется в плену у разбойников.

Согласно легенде, караван верблюдов после этого окаменел. Отсюда и пошло название «Туятош бобо». Уже много лет именно так именуется кишлак, где находится памятник старины. Издали окаменевший караван, который расположился в нескольких местах, кажется верблюдами, а вблизи видно, что это камни. По рассказам местных жителей, это место является центром силы поклонения и культуры многих коренных народов. Они верят, что это место-великого чуда. Люди, чтобы совершить паломничество, поднимаются высоко в гору, загадывают желания и молятся.

К сожалению, кроме как легенд и мифов об окаменевшем караване верблюдов, никакой достоверной информации нет. Объект античности, по словам музейного работника, не изучался ни археологами, ни историками.

Зарина Хакбердиева