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  • 26 апрель 2021 11:24
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В Кошрабаде задержан вор, укравший деньги у местных жителей

В Кошрабатском районе задержали вора, который украл 9 миллионов сумов у местной жительницы К.Т.  С заявлением о краже 23 апреля потерпевшая обратилась в РОВД.

 

В Кошрабаде задержан вор, укравший деньги у местных жителей

 

 

Она рассказала о том, что 22 апреля в 22:00 неизвестный проник к ней в дом и украл 9 миллионов сумов со шкафа, который стоял в зале. В результате следственной операции установлено, что кражу совершил Т.Ш.( 1989 г.р). Он проживает в махалле «Куралас» Кошрабатского района.

 

Как сообщает пресс-служба УВД по Самаркандской области, возбуждено уголовное дело по статье 169 (кража) УК РУз.


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