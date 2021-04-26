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  • 26 апрель 2021 10:19
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В Самарканде планируется открыть Педагогический институт в сотрудничестве с Финляндией

23 апреля текущего года Государственной инспекцией по надзору за качеством образования в сотрудничестве с Министерством иностранных дел, Почетным Консульством Финляндии в Узбекистане и финскими компаниями FinEst Bay Area и Edunation Finland была организована онлайн встреча по трансформации образования Узбекистана – Финляндии.

 

В Самарканде планируется открыть Педагогический институт в сотрудничестве с Финляндией

 

В ходе практического визита финской делегации в нашу страну 8-13 апреля обсуждались вопросы реализации планируемых в сфере образования проектов. В частности, по итогам первого практического визита был подписан меморандум между Самаркандским государственным университетом и Университетом Турку Финляндии. Согласно этому документу, при СамГУ планируется создать Узбекско-финский педагогический институт.

 

По итогам визита был подписан меморандум между Университетом Турку и Самаркандским государственным университетом.

 

В ходе мероприятия основатель FinEst Bay Area Петер Вестербака и соучредитель Edunation Finland Гарри Суоминен выступили с презентацией об имеющихся возможностях в системе образования Узбекистана и Финляндии. Было отмечено, что до 2025 года ожидается, что число студентов, участвующих в образовательных проектах, реализуемых совместно с Финляндией, достигнет 10 000.

 

Этот результат планируется достичь в основном за счет совместных образовательных программ и других проектов. Одновременно будут изучены возможности открытия филиалов высших учебных заведений Финляндии в Узбекистане.


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