Трудоустройство в "скорую помощь" оценила в $600: в Пастдаргоме задержана медсестра

В Пастдаргомском районе Самаркандской области задержана медсестра, которая планировала трудоустроить знакомую за 600 долларов, сообщает Следственный департамент МВД.

Отмечается, что 33-летняя медсестра в районном медицинском объединении, пользуясь своим служебным положением, пообещала своей 38-летней знакомой устроить ее на работу на «скорую помощь», взамен на 600 долларов.

Однако осуществить свое преступное намерение ей не удалось, так как она была задержана во время получения вышеуказанной суммы денег. В качестве вещественного доказательства у задержанной были изъяты предварительно обработанные при помощи химического вещества 600 долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 168 Уголовного кодекса (мошенничество, совершённое с использованием служебного положения). Расследование по данному уголовному делу продолжается.