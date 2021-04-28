Проведен рейд по соблюдению правил карантина

По данным отдела по связям с общественностью Минздрава, в последние дни Ташкент и Самаркандская области имеют самый высокий показатель заболеваемости коронавирусом. В частности, 21 апреля в Самарканде у 73 человек диагностирован коронавирус и установлен антирекорд. Днем позже ,22 апреля, заболевание выявлено у 34 горожан.





В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе закрыты почти все вузы. Учебный процесс в СамГУ, Самаркандском филиале ТУИТ, институте иностранных языков, экономики и сервиса переведен на онлайн-обучение. Дистанционно вынуждены проходить программу четвертой четверти и ученики 31 школы в Самарканде.

С 18 апреля власти Узбекистана приняли решение ужесточить карантинные меры для борьбы с коронавирусом в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. По сути на местах должна проводится регулярная дезинфекция городских зданий, автовокзалов, общественного транспорта. Умаржон Сулейманов, водитель автобуса № 74, говорит, что количество пассажиров сократилось, поскольку высшие учебные заведения и большинство школ закрыты на карантин.

Самаркандское областное управление транспорта и областное управление санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья провели совместный рейд на территориях «Хазора» и железнодорожного вокзала. Во время рейда мы стали свидетелями того, что конечные остановки автобусов и трамвая, да и вообще, сам общественный транспорт не достаточно дезинфицируются для предотвращения инфекционных заболеваний.





Согласно правилам санитарии, автобусные станции должны быть оснащены специальной формой и запасными дезинфицирующими средствами. Через десять минут после начала съемок на место прибыл начальник Самаркандской городской дирекции по эксплуатации трамвайных линий и заверил, что лично будет следить за соблюдением карантина.





Далее рабочая группа направилась на железнодорожный рынок в Самарканде. Поскольку базар является оживленным местом, контролировать соблюдение правил карантина, социальной дистанции, ношения медицинских масок очень трудно. Никто не уделяет внимания поддержанию социальной дистанции между продавцами и покупателями.





Отсутствие строгого контроля за соблюдением правил карантина на рынке очевидно прямо перед его входными воротами. Увидев съемочную группу, администрация рынка сразу же попыталась исправить недостатки.





За последний год мы все стали свидетелями того, как много наших соотечественников боролись за свою жизнь в больницах с коронавирусом, а вместе с тем росло и количество летальных исходов в статистике Минздрава. К сожалению, сегодня пациентов, зараженных Covid-19 в лечебных центрах становится все больше.

На фоне возобновления роста числа случаев COVID-19 результат общих усилий по борьбе с коронавирусом зависит от каждого человека и его особого внимания соблюдению правил карантина.

Зарина Хакбердиева