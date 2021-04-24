Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с кончиной Героя Узбекистана Хасана Нормурадова

24 апреля в возрасте 82 лет скончался выдающийся государственный и общественный деятель, член Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, председатель Самаркандского областного отдела фонда "Нуроний”, Герой Узбекистана Хасан Норбекович Нормуродов.

Хасан Нормуродов родился 16 ноября 1939 года в Каттакурганском районе Самаркандской области. Закончив среднюю школу, получил образование в Каттакурганском педагогическом училище и Самаркандском государственном университете.

Трудовую деятельность Х.Нормуродов начал учителем родного языка и литературы в общеобразовательной школе, затем на протяжении многих лет работал в различных городах и районах Самаркандской области.

В частности, плодотворно трудился на руководящих должностях в городе Каттакургане, Джамбайском, Нарпайском районах, секретарем Самаркандского областного комитета партии.В 1988-1995 годах работал начальником Самаркандского областного управления народного образования, в 1995–2003 годах – председателем Самаркандского областного совета профсоюза работников народного образования и науки.

С 2003 года по настоящее время самоотверженно трудился в должности председателя Самаркандского областного отдела фонда «Нуроний». Хасан Норбекович Нормуродов был великим человеком, который на протяжении своей более чем 60 летней трудовой деятельности своим огромным лидерским потенциалом, богатыми знаниями и опытом, образцовыми духовными качествами, безграничной любовью и преданностью Родине по праву занял глубокое место в сердце нашего многонационального народа.

Под его непосредственным руководством была проделана широкомасштабная работа по социально-экономическому развитию и благоустройству различных районов Самаркандской области, повышению уровня жизни населения, эффективности системы образования.

Хасан Норбекович Нормуродов, как поистине народный аксакал, всегда жил заботами людей. Он беззаветно, не жалея сил служил делу защиты прав и интересов представителей старшего поколения, женщин, создания им достойных условий, воспитания молодежи в духе национальных и общечеловеческих ценностей, обеспечения ее светлого будущего.

Как член Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан он внес значительный вклад в укрепление нашей независимости, развитие отечественной системы парламентаризма, разработку и реализацию важных законов, необходимых для социально-экономического развития страны.

Огромные заслуги Хасана Норбековича Нормуродова перед государством и народом были достойно оценены. Он был награжден орденами "Дустлик", "Мехнат шухрати", "Эл-юрт хурмати", ему было присвоено высокое звание Героя Узбекистана.

Светлая память о великом сыне нашего народа, выдающемся государственном и общественном деятеле, искреннем и самоотверженном человеке Хасане Норбековиче Нормуродове навсегда сохранится в наших сердцах.

Ш.Мирзиёев, Т.Нарбоева, Н.Исмоилов,

А.Арипов, Э.Турдимов, С.Турдиев