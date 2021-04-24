В возрасте 82 лет ушел из жизни Герой Узбекистана Хасан Нормуродов

В возрасте 82 лет скончался Хасан Норбекович Нормуродов- Герой Узбекистана, член Сената Олий Мажлиса, председатель Самаркандского областного отдела фонда «Нуроний».

«Жизнь этого человека, посвятившего всю свою жизнь просвещению и служению народу и добившегося большого авторитета среди людей своим честным трудом, умом, была настоящей школой примера для всех интеллектуалов страны»,-говорится в некрологе Самаркандского областного хокимията.