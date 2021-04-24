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  • 24 апрель 2021 9:54
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Первая клиника СамГМИ стала победителем в номинации «Лучшая клиническая больница»

Первая клиника Самаркандского государственного медицинского института стала победителем в номинации «BestClinic» («Лучшая клиническая больница») международной премии в области здравоохранения, организованной Европейской бизнес-ассамблеей.

 

Первая клиника СамГМИ стала победителем в номинации «Лучшая клиническая больница»

 

Европейская бизнес-ассамблея в Оксфорде (Великобритания) ежегодно определяет ведущие учреждения по отраслям в разных странах мира и раз в год награждает победителей.

Первая клиническая больница СамГМИ достигла действительно высоких результатов по количеству и эффективности лечения больных, а также в проведении академических и научных исследований, использовании передовых технологий в исцелении своих пациентов.

Церемония награждения персонала больницы состоится 25 июня в Оксфорде в рамках международной конференции «Achievements Forum 2021».


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