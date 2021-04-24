Первая клиника СамГМИ стала победителем в номинации «Лучшая клиническая больница»

Первая клиника Самаркандского государственного медицинского института стала победителем в номинации «BestClinic» («Лучшая клиническая больница») международной премии в области здравоохранения, организованной Европейской бизнес-ассамблеей.

Европейская бизнес-ассамблея в Оксфорде (Великобритания) ежегодно определяет ведущие учреждения по отраслям в разных странах мира и раз в год награждает победителей.



Первая клиническая больница СамГМИ достигла действительно высоких результатов по количеству и эффективности лечения больных, а также в проведении академических и научных исследований, использовании передовых технологий в исцелении своих пациентов.



Церемония награждения персонала больницы состоится 25 июня в Оксфорде в рамках международной конференции «Achievements Forum 2021».