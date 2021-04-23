В Самарканде задержана 16-летняя шантажистка за вымогательство

Девушка требовала 1500 долларов за неразглашение информации об общении с женатым мужчиной

40-летний У. Т. обратился с заявлением в УВД области о том, что его знакомая М.А. требует от него 1500 долларов за неразглашение их отношений.

По данным Следственного департамента при МВД, 16-летняя девушка угрожала своему ухажеру рассказать об их общении его семье. Таким образом, она хотела выманить у него большую сумму. Однако план шантажистки не удался. Вымогательницу задержали в момент получения денег.

По данному факту со стороны Следственного отдела при УКД ОВД города Самарканда в отношении М. А. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 (вымогательство) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего.Расследование уголовного дела продолжается.