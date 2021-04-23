Целительная сила в Пайарыке

В период почитаемого праздника Рамадана хочется рассказать о святом источнике Пайарыкского района Самаркандской области. Родник на склоне горы близ кишлака Туятош, которой славится целебной водой, издревле получил название Шаршара бобо. Откуда появилось такое название и, вообще, сколько лет этому источнику, никто по сей день не знает. Среди местных жителей родник всегда пользовался особой любовью. За ним смотрели, ухаживали, очищали от мусора. Загадать желание, выпить целебной воды и завязать кусок ткани на рядом растущем дереве, приходили и стар, и млад- все те, кто верил в исцеление.





-Это место, оставшееся от наших отцов, считается святым,-говорит Нафиса Мамадиерова, пожилая жительница кишлака. –Родник Шаршар бобо славится исцеляющей силой, его воды вылечили многих людей от различных заболеваний. Мне еще в детстве рассказывали, что сюда верующие люди приходили группами, молились, просили исцеление, умывались водой и даже забирали ее с собой в сосудах. Особенно целебная вода помогала семейным парам, которые не могли иметь собственных детей. Одна моя знакомая не могла забеременеть четыре года, ей посоветовали посетить это место. Через год у нее появился ребенок. Я не могу утверждать, что она стала мамой именно благодаря паломничеству, но я, как и все, верю в это. Взяв в руки малыша, эта семья еще раз побывала на этом месте, было совершено жертвоприношение, прочитаны молитвы.





Испокон века местные жители относились к этому месту как к святому месту. Совершали паломничество для исцеления от недугов, прося об исполнении своих желаний. Чудодейственная вода, по словам нашей героини, помогла также молодому парню, у которого были белые пятна на коже.





-Два года назад я помню от пигментации кожи вылечился житель нашего кишлака,-рассказывает женщина. –Его возили сюда несколько раз, в последнем случае я тоже присутствовала. Это было в конце осени, было достаточно прохладно. Мы приготовили еду, разожгли костер. Меня попросили растереть водой из родника тело подростка, как это делалось в предыдущие разы. Несмотря на ветряную погоду, он держался смело. Когда я подняла его рубашку, белых пятен почти не было. Его мама со слезами говорила, что в течение шести месяцев произошли большие изменения.

Холодный источник-истинный дар природы. Кто хоть раз бывал в долине Тусунсая, навсегда запомнит чудесный вид этого горного края, свежесть воздуха, сочность зелени в начале весны. И, самое главное, прекрасный вкус целебной воды, дарующей красоту и здоровье.

Зарина Хакбердиева