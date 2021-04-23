Почему в самаркандских детсадах в готовую пищу добавляли сырое мясо?

Пресс-секретарь министерства дошкольного образования Мавлюда Аскархужаева рассказала о результатах проверок детских садах Самаркандской области, сообщает интернет издание «Халк сузи».

Из отчета следует, что в ДОУ г. Самарканда № 58 вместо заявленных 141 воспитанника, учреждение посещали 186 детей. Несмотря на то, что 8 воспитанников покинули детский сад, они не были исключены из списка детского сада. Это позволяло скрывать наличие свободных мест. Зафиксировано также начисление зарплат "мертвым душам".

В ДОУ № 7 в систему OpenEMIS, отражающей наполняемость групп, были включены 14 групп и 348 воспитанников. На самом деле в детском саду было 12 групп и 275 детей. Причем 29 воспитанников там находились без направления. Кроме того, структура обеспечивающая учреждение питанием, вместо сливочного масла использовала «Спред» - растительный аналог сливочного масла.



Пайарыкский район. В ДОО №31 повар, видимо растерявшись от нагрянувшей проверки, в готовую пищу бросил сырое куриное мясо. В ДОУ №38 была обнаружена запираемая комната, в которой было 20 детских кроватей. На момент проверки там было 10 детей.

Вообще, нарушений детсадовской "мафией" допущено достаточно. В видеоотчете пресс-секретаря МНО отмечается, зафиксированы такие нарушения, как прием на работу родственников, не учет денег, которые родители платят за спортивные и иные кружки. Есть даже чисто шпионские сценарии. Например, кое где меню заполнялось самоиспарящимися чернилами.