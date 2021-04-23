Страшные кадры: в Самарканде столкнулись грузовик и Lacetti

23 апреля в Нарпайском районе Самаркандской области произошло столкновение автомобилей Lacetti и Isuzu. Об этом сообщает информационная служба Управления безопасности дорожного движения РОВД.

«23 апреля в 05:40 на 108-м километре автодороги М-37 Самарканд-Бухара-Туркменбаши, проходящей по территории Нарпайского района, автомобиль Lacetti под управлением 63-летнего И.С. столкнулся с грузовиком Isuzu, за рулем которого находился С.Х. (1980 г.р.). В результате грузовик врезался в блокпост и перевернулся»,-говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время аварии никто не пострадал. Инцидент расследуется отделом безопасности дорожного движения РОВД, причины столкновения выясняются.