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  • 23 апрель 2021 11:58
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Страшные кадры: в Самарканде столкнулись грузовик и Lacetti

23 апреля в Нарпайском районе Самаркандской области произошло столкновение автомобилей Lacetti и Isuzu. Об этом сообщает информационная служба Управления безопасности дорожного движения РОВД.

 

Страшные кадры: в Самарканде столкнулись грузовик и Lacetti

 

«23 апреля в 05:40 на 108-м километре автодороги М-37 Самарканд-Бухара-Туркменбаши, проходящей по территории Нарпайского района, автомобиль Lacetti под управлением 63-летнего И.С. столкнулся с грузовиком Isuzu, за рулем которого находился С.Х. (1980 г.р.). В результате грузовик врезался в блокпост и перевернулся»,-говорится в сообщении.

 

Страшные кадры: в Самарканде столкнулись грузовик и Lacetti

 

Также сообщается, что во время аварии никто не пострадал. Инцидент расследуется отделом безопасности дорожного движения РОВД, причины столкновения выясняются.


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