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  • 22 апрель 2021 16:52
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В Самарканде в аудитории, где проходила аттестация, прикрыли камеру видеонаблюдения

В Самарканде 19 апреля началась аттестация учителей, претендующих на вторую квалификационную категорию. В редакцию Дарё.уз поступило видео, на котором зафиксировано прикрытие камеры наблюдения в одной из аудиторий.

 

В Самарканде в аудитории, где проходила аттестация, прикрыли камеру видеонаблюдения

 

 

Комментируя ситуацию, ответственные лица заявили, что это было сделано для сохранения конфиденциальности логина и пароля, введенных в компьютер до начала процесса тестирования.


По данным информационной службы областного управления народного образования, 6832 учителя пройдут тестирование по второй квалификационной категории. Заведующая ОблУНО Зебинисо Шодиева была осведомлена о процессе аттестации в областном центре переподготовки и повышения квалификации работников народного образования.


В ходе изучения выяснилось, что в день на аттестацию без уважительной причины отсутствовали десятки учителей. В связи с этим руководителем ведомства должностным лицам даны соответствующие указания. Аттестация продлится до 29 апреля.


Вопрос прикрытия камеры пока остается открытым, сообщается в материале сайта.

 

Видео смотрите здесь.


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