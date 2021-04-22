В Самарканде в аудитории, где проходила аттестация, прикрыли камеру видеонаблюдения

В Самарканде 19 апреля началась аттестация учителей, претендующих на вторую квалификационную категорию. В редакцию Дарё.уз поступило видео, на котором зафиксировано прикрытие камеры наблюдения в одной из аудиторий.

Комментируя ситуацию, ответственные лица заявили, что это было сделано для сохранения конфиденциальности логина и пароля, введенных в компьютер до начала процесса тестирования.





По данным информационной службы областного управления народного образования, 6832 учителя пройдут тестирование по второй квалификационной категории. Заведующая ОблУНО Зебинисо Шодиева была осведомлена о процессе аттестации в областном центре переподготовки и повышения квалификации работников народного образования.





В ходе изучения выяснилось, что в день на аттестацию без уважительной причины отсутствовали десятки учителей. В связи с этим руководителем ведомства должностным лицам даны соответствующие указания. Аттестация продлится до 29 апреля.





Вопрос прикрытия камеры пока остается открытым, сообщается в материале сайта.

Видео смотрите здесь.