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  • 22 апрель 2021 16:36
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Вузы Самарканда и Болгарии подписали меморандум о партнерстве

21 апреля текущего года Президент ассоциации поддержки малого и среднего бизнеса Болгарии, член Совета Директоров ассоциации малого и среднего бизнеса Европейского союза Халачев Веселин Савов, а также председатель общества дружбы «Болгария-Узбекистан», представитель Университета туризма и менеджмента в Скопье (Македония), д.к.н. Крастев Тошко Ангелов с рабочим визитом посетили Международный университет туризма «Шелковый путь».  

 


 

Одна из основных целей визита – подписание двустороннего меморандума. 

 

В рамках визита было обговорено соглашение о совместной работе и подписан меморандум о взаимопонимании между Университетом туризма и менеджмента в Скопье (Республика Северная Македония) и Международным университетом туризма «Шёлковый путь».


Согласно подписанному документу, стороны договорились об организации и реализации совместных академических и инновационных проектов, проведении стажировок профессорско-преподавательского состава и студентов университета «Шелковый путь», а также содействия академического обмена в сфере образования, развития науки и технологий и укрепления кадрового потенциала.  

 

Встреча не ограничилась подписанием меморандумов. Для профессорско-преподавательского состава и студентов университета «Шелковый путь» были проведены гостевые лекции, в которых был продемонстрирован туристический потенциал Республики Болгария и Республики Северная Македония.

 

Зарина Хакбердиева


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