» » » В сфере культуры и искусства Самаркандской области выявлен ряд недостатков
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  • 22 апрель 2021 15:09
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В сфере культуры и искусства Самаркандской области выявлен ряд недостатков

Об этом заявил министр культуры Озодбек Назарбеков на пресс-отчете, прошедшем накануне в международном университете туризма «Шелковый путь».

 


 

Министр сообщил, что планируется пересмотреть вопрос кадров в сфере культуры области, возможно, будут уволены руководители и должностные лица. К такому мнению Назарбеков пришел после анализа, проведенного в культурных объектах городов и районов Самаркандской области.


В области культуры и искусства в этом году намечена реализация проекта «Кружки в махалях». Министр культуры О.Назарбеков отметил, что будет привлечено 90 махаллей и 45 культурных центров, кружки охватят порядка 1500 человек. В этом году будет отмечен 100-летний юбилей театра драмы Каттакургана. Планируется реконструкция Самаркандского театра музыкальной драмы, русского драматического театра имени А.П. Чехова, Самаркандского областного кукольного театра.


Кроме того, в ходе пресс-отчета была предоставлена информация по развитию спорта и созданию спорткомплексов, рассказано о проделанной работе по улучшению инфраструктуры города Самарканда для проведения масштабных международных конференций.

 

Зарина Хакбердиева


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