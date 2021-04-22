В сфере культуры и искусства Самаркандской области выявлен ряд недостатков

Об этом заявил министр культуры Озодбек Назарбеков на пресс-отчете, прошедшем накануне в международном университете туризма «Шелковый путь».

Министр сообщил, что планируется пересмотреть вопрос кадров в сфере культуры области, возможно, будут уволены руководители и должностные лица. К такому мнению Назарбеков пришел после анализа, проведенного в культурных объектах городов и районов Самаркандской области.





В области культуры и искусства в этом году намечена реализация проекта «Кружки в махалях». Министр культуры О.Назарбеков отметил, что будет привлечено 90 махаллей и 45 культурных центров, кружки охватят порядка 1500 человек. В этом году будет отмечен 100-летний юбилей театра драмы Каттакургана. Планируется реконструкция Самаркандского театра музыкальной драмы, русского драматического театра имени А.П. Чехова, Самаркандского областного кукольного театра.