Предприниматели могут получить 25 соток земли с условием строительства кинотеатра

О приоритетах, намеченных в Самаркандской области в кинематографии в рамках исполнения поручений руководителя страны Шавката Мирзиеева , проинформировал журналистов директор Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов. Как говорит спикер, указ президента от 7 апреля создал прочную основу для поднятия киноискусства и киноиндустрии на качественно новый уровень.





-Согласно указу, мы переходим на совершенно новый этап развития киноиндустрии страны,-говорит Ф.Абдухаликов. –В Самарканде сегодня имеется 12 кинотеатров, из них 3 находятся в государственном ведении. Будущее развитие кинотеатров Самаркандской области и всей страны мы видим за частным сектором. Данный указ дает мощный толчок в этом направлении.

На основе государственно-частного партнерства, по словам директора агентства, в Самаркандской области планируется построить 40 кинотеатров, которые охватят 5 тысяч зрителей. Три кинотеатра откроются в новом торгово-развлекательном центре Family Park. Ожидается реконструкция самого старого кинотеатра-«Шарк Юлдузи».

Абдухаликов также сообщил, что в районах Самаркандской области предпринимателям будет предоставлено 25 соток земли на льготных условиях с условием строительства кинотеатра. Иными словами, под строительство развлекательного комплекса предпринимателям будет выделено 25 соток земли и 50 миллионов сумов, а единственное условие - строительство кинотеатра с тремя функционирующими залами. Азиз Абдухакимов сказал, что, если проект окажется успешным, он будет реализован и в других регионах республики.





На пресс-конференции также поднимались вопросы культурного наследия региона. В частности, разработана концепция создания музея «Буюк Ипак йули» на улице Мирзо Бобура в Самарканде. Каждый турист, посетивший музей, получит возможность познакомиться с древней эпохой нашей страны, ее местом и значением на Великом шелковом пути на основе голограмм, 3D-моделирования, VR-систем и других современных технологий.

Всего в Самаркандской области 1 607 объектов материального культурного наследия, ведется формирование государственных кадастровых документов и их государственная регистрация. Из объектов материального культурного наследия с туристическим потенциалом в 13 регионах будут оснащены WI-FI и QR-кодами, 50 - аудиогидами и 25 - современными турникетами для электронной регистрации туристов и населения.

Зарина Хакбердиева