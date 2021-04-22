Самаркандский следователь УВД получил выговор из-за отказа возбуждать уголовное дело в отношении Жасура Умирова

2 февраля 2021 года в городском суде Каттакургана по уголовным делам завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Жасура Умирова и двух его подельников.

Дана оценка следователю Следственного отдела УВД Каттакурганского района, который отказался возбуждать первичное уголовное дело по делу Жасура Умарова об изнасиловании, сообщает Репост.уз со ссылкой на областную прокуратуру.

2 февраля 2021 года в городском суде Каттакургана по уголовным делам завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Жасура Умирова и двух его подельников. После чего был оглашен судебный приговор, согласно которому, Жасур Умиров обвиняется по 1 части 118 статьи (изнасилование), его приговорили к пяти годам лишения свободы. Двух его подельников приговорили к 1,5 года лишения свободы.

На основании жалобы сторон, уголовное дело было рассмотрено Самаркандским областным отделением в порядке апелляции и приговор остался в силе.

Каттакурганской городской прокуратурой была проведена доследственная проверка по действиям следователя Следственного отдела при УВД Каттакурганского района, который провел расследование по делу об изнасиловании несовершеннолетней девочки. В результате расследования было установлено, что следователь не фальсифицировал доказательства, не записывал указания необычным способом и записывал показания участников доследственной проверки.

В связи с этим было принято решение об отказе в возбуждении дела в отношении следователя на основании 2 пункта 2 статьи 83 Уголовно-процессуального кодекса.Однако по причине того, что следователь допустил недостатки в сборе, исследовании и оценке доказательств для принятия законного решения по делу, он был подвергнут дисциплинарному взысканию приказом начальника областного УВД.

Также из-за необеспечения должного ведомственного контроля в данной ситуации начальник следственного отдела УВД Каттакурганского района получил выговор, а начальник районного УВД получил замечание. Замначальника областного Следственного отдела УВД освобожден от должности.