В рамках исполнения поручений, данных главой государства в ходе его визита в Самаркандскую область 15-16 апреля текущего года, прошла пресс-конференция по определению и реализации приоритетов развития туризма, спорта и культуры.





В ней приняли участие Премьер-министр РУз, министр туризма и спорта А.Абдухакимов, министр культуры О.Назарбеков, заместитель хокима Самаркандской области Б.Нуруллаев, первый заместитель министра туризма и спорта У.Азамов, директор Агентства кинематографии Ф. Абдухаликов.

На внеочередном заседании под председательством Президента Шавката Мирзиёева 16 апреля 2021 года с участием активистов Самаркандской области был определен ряд задач для ускоренного развития туризма, спорта и культуры в регионе. После визита руководителя страны это первый опыт для официальных лиц, отрапортовавших работникам СМИ о предстоящих планах и проектах, основываясь на принципах политики открытости и прозрачности.





По поручению президента страны, в Самаркандской области предусмотрены наращивание потока пребывающих туристов по мере улучшения ситуации с пандемией, создание новых рабочих мест, привлечение иностранных авиакомпаний в Международный аэропорт «Самарканд» на основе концепции «Аэропорт Самарканда - ворота международного туризма Узбекистана» и другие.

Согласно докладу А.Абдухакимова, Самарканд станет центром MICE-туризма (область индустрии делового туризма) и международно-политических конференций за счет организации конгресс-центра и выставочных комплексов площадью 18 000 квадратных метров. Реализация проекта даст возможность создать 2000 новых рабочих мест. В 2020 году поселок «Конигил», расположенный в Самаркандском районе, одним из первых в стране получил статус «Туристической деревни» и начал свою деятельность. В рамках второго этапа функционирования турпоселка будет создано 460 рабочих мест за счет открытия около 100 туристических объектов и точек обслуживания на площади 7,1 га.

Министр туризма и спорта особо подчеркнул, что ежегодный пассажиропоток международного аэропорта «Самарканд» поле реконструкции достигнет 1,5 миллиона человек. Планируется довести количество авиарейсов в год до 15 тысяч (в среднем 40 рейсов в день) за счет запланированных маршрутов в несколько стран. Прежняя пропускная способность аэропорта — 400 пассажиров.

Зарина Хакбердиева