 Туристический потенциал Самарканда будет демонстрироваться на индонезийском телевидении

В период с 20-23 апреля текущего года репортёры компании «Clickpict Indonesia ltd» проводят съёмочные работы в городе Самарканде. Объектом их интереса являются достопримечательности паломнического туризма. А именно проведение съёмок было на площади Регистан, в мавзолее Амира Тимура, мемориальном комплексе имама Аль-Бухари, туристической деревне «Конигиль», Шахи-Зинде, мавзолее Святого Даниила и др.

На журналистов особое впечатление произвел восточный колорит и характерный стиль архитектурных памятников нашего города, а также гостеприимство нашего народа. Отснятые материалы будут транслироваться на 12 индонезийских телеканалах таких как: TVR1, Trans Tv, Trans7, Muslim TV, CNN, RR1 и другие.

Данные съёмочные работы будут способствовать популяризации туристического потенциала города Самарканда в Индонезии, а также развитию паломнического туризма, отмечается в материале пресс-службы департамента по развитию туризма Самаркандской области.