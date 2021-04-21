Соблюдение карантинных мер-залог здоровья!

Ранее мы сообщали, что с 18 апреля в Узбекистане ужесточают карантинные ограничения в связи с увеличением количества зараженных и проникновением в республику новых штаммов коронавируса.





Уважаемые горожане, соблюдайте карантинные меры, носите маски.

Согласно ст. 54 КоАО Руз, за нахождение в общественных местах без маски в условиях возникновения и распространения карантинных и других опасных для человека инфекций, вопреки специальным требованиям уполномоченного органа, налагается штраф в размере до 5 БРВ (1 млн 225 тыс. сумов).

Зарина Хакбердиева