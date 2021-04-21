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  • 21 апрель 2021 8:55
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В Самарканде количество школ, перешедших на онлайн-обучение, увеличилось на пять

Ранее сообщалось, что в связи с выявлением случаев заражения коронавирусом среди учителей и учеников учебный процесс в 26 школах Самарканда был переведен на онлайн обучение сроком на 14 дней.

 

В Самарканде количество школ, перешедших на онлайн-обучение, увеличилось на пять

 

Коронавирусная инфекция, по данным информационной службы хокимията Самарканда, диагностирована еще у 5 человек- работников и учащихся школ №5, №21, №24, №30 и №63.


«Общеобразовательные школы №12  и №14 прошли 14-дневный карантин. Учебный процесс в учебных заведениях возобновлен в режиме оффлайн»,-говорится в документе ведомства.


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