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  • 20 апрель 2021 17:09
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В Самарканде нетрезвый мужчина зарубил серпом бывшую тещу

В Самарканде нетрезвый мужчина зарубил серпом бывшую тещу В Самаркандской области нетрезвый мужчина устроил в доме родителей бывшей супруги скандал со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

 

Согласно данным, 19 апреля в Самаркандском районе в махалле «Кайнама». Отмечается, что мужчина в нетрезвом состоянии пришел в дом бывших родственников и потребовал увидеться со своим ребенком.

 

После чего, к нему вышла бывшая теща, которая с порога заявила, что ребенка он не увидит. Эти слова вызвали гнев у мужчины. Следовательно мужчина нанес принесенным с собой серпом несколько ранений пожилой женщине в область груди и поясницы.

 

Отмечается, что женщина скончалась от полученных ранений. Эксперты насчитали у нее 12 ран, которые вызвали обильное кровотечение.

 

На место происшествия прибыли прокурор области Р.Машарипов и его первый заместитель Х.Кобулов, прокурор Самаркандского района Ж.Санаев, начальник районного ОВД А.Тошев, а также представители следственно-оперативной группы.

 

В отношении мужчины, убившего бабушку родного ребенка, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса страны. Он задержан.

 

Расследование данного инцидента взято на личный контроль прокуратуры Самаркандской области.


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