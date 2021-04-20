В Самарканде нетрезвый мужчина зарубил серпом бывшую тещу

В Самаркандской области нетрезвый мужчина устроил в доме родителей бывшей супруги скандал со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно данным, 19 апреля в Самаркандском районе в махалле «Кайнама». Отмечается, что мужчина в нетрезвом состоянии пришел в дом бывших родственников и потребовал увидеться со своим ребенком.

После чего, к нему вышла бывшая теща, которая с порога заявила, что ребенка он не увидит. Эти слова вызвали гнев у мужчины. Следовательно мужчина нанес принесенным с собой серпом несколько ранений пожилой женщине в область груди и поясницы.

Отмечается, что женщина скончалась от полученных ранений. Эксперты насчитали у нее 12 ран, которые вызвали обильное кровотечение.

На место происшествия прибыли прокурор области Р.Машарипов и его первый заместитель Х.Кобулов, прокурор Самаркандского района Ж.Санаев, начальник районного ОВД А.Тошев, а также представители следственно-оперативной группы.

В отношении мужчины, убившего бабушку родного ребенка, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса страны. Он задержан.

Расследование данного инцидента взято на личный контроль прокуратуры Самаркандской области.